Die Hansestadt Rostock (209.000 Einwohner) in Mecklenburg-Vorpommern weist derzeit einen Inzidenzwert von 33 auf und steht damit momentan bundesweit unter den größeren Städten am besten da. "Ich glaube, viel liegt an der Philosophie, nach vorne zu schauen. Also sich darauf vorzubereiten, was morgen, was nächste Woche kommt", sagt Bürgermeister Claus Ruhe Madsen im ZDFheute-Interview.