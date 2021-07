Die Zahl der Neuinfektionen wächst so schnell wie seit Beginn der zweiten Welle im Oktober vergangenen Jahres nicht mehr. Um 56 Prozent ist die Zahl der gemeldeten Fälle am Samstag im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Und der Trend beschleunigt sich: Am Freitag waren es noch 49 Prozent, Anfang der Woche nur 25 Prozent.