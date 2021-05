Maßnahmen wie die AHA+L-Regeln bleiben aus Expertensicht wichtig. Ein schlagartiges Aufheben würde dazu führen, dass sich das Virus wieder rasant verbreitet. Bei der jetzt in Deutschland dominierenden Variante B.1.1.7 stecke ein Infizierter ohne die Maßnahmen und in einer nicht immunen Bevölkerung im Durchschnitt etwa vier andere Menschen an, betonte Wieler. Aus 100 Infizierten würden 400, aus 400 dann 1.600 und so weiter. Noch reiche die Impfquote nicht aus, um diese massive Ausbreitungsdynamik aufzuhalten.