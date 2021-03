Der gemeinsame Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 3. März klang eindeutig: Wenn in einer Region die Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, dann "treten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder in Kraft (Notbremse)".