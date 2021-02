Was ist am Mittwoch zu erwarten, wenn Deutschland wieder auf die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz wartet? Kanzlerin Angela Merkel sprach zuletzt von "Öffnungsschritten" in Paketen. Und der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder wirbt für eine "Öffnungsmatrix".