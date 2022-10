Dennoch steht eine Isolationspflicht - genau wie eine Maskenpflicht - nicht zur Debatte. Prof. Danny Altmann, Immunologe am Imperial College in London, sagt: "Der politische Wille, von Covid wegzukommen, war so stark, dass wir wissentlich hochinfektiöse Menschen an Arbeitsplätze, in Schulen und Arztpraxen schicken. Wir zahlen dafür einen hohen Preis."