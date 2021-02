Wette auf Zukunft: Israel hebt Lockdown auf

Der Lockdown dauerte mit diversen Erleichterungen - und darauf folgenden Verschärfungen - im Prinzip seit September letzten Jahres an. Nun werden in Israel alle Geschäfte und Einkaufszentren für jedermann wieder geöffnet, ebenso Museen und Büchereien. Sport- und Kultureinrichtungen sowie Hotels öffnen für doppelt Geimpfte und Covid19-Genesene mit so genanntem Grünen Pass. Die große Hoffnung auf das Ende der Pandemie ist aber so etwas wie eine Wette auf die Zukunft.