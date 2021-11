ZDF-Korrespondent Andreas Postel

Wer mit der Booster-Impfung an der Reihe ist, bekommt eine Benachrichtigung per App oder SMS. Pflege-Personal, Lehrer und Risikogruppen erhalten seit Wochen eine Auffrischung. Ab Dezember folgen bereits die über 40-Jährigen. Impfzentren werden dafür wieder geöffnet.



Bislang haben vor allem Alte und Schwache eine Auffrischungsimpfung erhalten sowie das Gesundheitspersonal, für das bereits seit April eine Impfpflicht gilt. Geimpft, genesen, getestet. In Bus und Bahn gilt 3G ebenso, wie landesweit am Arbeitsplatz - bereits seit Mitte Oktober.