Die Intensivstationen in Deutschland seien "pickepackevoll", so Janssens weiter. Und die Intensivbetten, die aktuell noch frei seien, bräuchte man für Notfälle, die anfallen, wie Herzinfarkte oder schwere Unfälle. "Dafür benötigen wir ein Spielbein, auf dem wir uns bewegen können. Diese Ressourcen, die sind aufgebraucht, tatsächlich durch den Anteil der Covid-19-Patienten. Und das ist das, was uns im Moment tatsächlich so Sorgen macht: Dieser hohe Anteil der Covid-19-Patienten", sagte er.