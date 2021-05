Niklas hat Fieber, in seinem Kopf wummert ein pochender Schmerz. Sein Körper fühlt sich an wie nach Abenden, als man noch in Bars oder Clubs gehen durfte. "Als hätte ich einen schlimmen Kater gehabt", sagt Niklas. Trotzdem ist er glücklich. Niklas ist 20 und hat sich gegen Corona impfen lassen.