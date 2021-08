Denn, so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, es gibt große Unterschiede. In ländlichen Regionen gibt es weniger Krankenhäuser als in der Stadt. Also dürfte in den Städten die Zahl der Infizierten immer höher sein als auf dem Land, weil die Menschen dort behandelt werden. Es müsse also eine regionale Komponente berücksichtigt werden, so der Sprecher. Die Herkunft der Patienten soll dabei aber nicht ausschlaggebend sein.