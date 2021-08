Derzeit werden Geimpfte, Genesene und Getestete ("3G") in der Regel gleich behandelt. Karl Lauterbach jedoch forderte bereits eine "2G"-Regel - also Zutritt zu vielen Orten nur für Geimpfte und Genesene. Angesprochen auf die Frage, ob er damit nicht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft fördere, sagte er, dass "2G" derzeit nicht nötig sei. Im Herbst könne es jedoch sein, dass die Inzidenz so hoch sei, dass nur noch Geimpfte und Genesene in Restauranst, Clubs oder Bars dürfen, um solche "gefährlichen Räume" abzusichern. "Da wäre man dann bei '2G' - zum jetzigen Zeitpunkt ist aber '3G' durchaus noch tolerierbar."