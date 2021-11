Lehr fürchtet, dass die Absage von Großveranstaltungen und Weihnachtsmärkten in diesem Winter nur ein Anfang sein dürfte, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Auch der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte am Freitag: "Am besten wäre es, wenn man bestimmte Großveranstaltungen absagen würde." In Bayern haben in dieser Woche erste Gemeinden und Landkreise ihre Weihnachtsmärkte ganz auf Eis gelegt.