Bei einer der größten Kundgebungen in Deutschland seit Jahresbeginn hatten sich Anhänger der "Querdenken"-Gruppierung und Polizisten am Samstag in Kassel zum Teil gewaltsame Zusammenstöße geliefert. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer an verschiedenen Versammmlungen im Stadtgebiet auf etwa 20.000 und sprach von einer "aggressiven Gesamtstimmung", die sich in Angriffen auf Einsatzkräfte entladen habe. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben am Samstag Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Die Vorschriften zum Schutzabstand und zum Tragen von Masken seien dabei von den Teilnehmern weitgehend ignoriert worden.