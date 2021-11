Während in Deutschland die Zahlen steigen, wurden in Kenia in den letzten Wochen nur wenige Ansteckungen registriert. In der Covid-Station des Nairobi Hospitals, die vor einem Jahr eingeweiht wurde, sind noch drei Betten belegt. Mit Hilfe der UN wurde die 135 Betten starke Isolationsstation gebaut. In der dritten Welle in Kenia war sie komplett ausgelastet.