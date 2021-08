Eine Mitte August veröffentlichte Studie von der Charité Berlin, der Uniklinik Leipzig und dem Heidelberger Krebsforschungszentrum konnte erstmals nachweisen, warum das so ist. Die Forscher*innen konnten zeigen, dass das kindliche Immunsystem in den oberen Atemwegen wesentlich stärker aktiv ist als bei Erwachsenen und Kinder das Virus schneller und nachhaltiger bekämpfen. Irina Lehmann vom Berlin Institute of Health in der Charité dazu: