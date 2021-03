Deutschland hat 1992 die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und garantiert damit, dass Kinder in allen Fragen, die sie betreffen, gehört werden müssten. In der Corona-Krise sei das vollkommen vernachlässigt worden, so Experten.



"Die Entscheidungen sind ganz klassisch über den Kopf von Kindern und Jugendlichen hinweg entschieden worden. Und das ist so was typisch Erwachsenes, dass man irgendwie annimmt, dass man schon weiß, was für Kinder das Beste ist. Aber Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert und dementsprechend müssten in Deutschland bei allen staatlichen Maßnahmen Kinder und Jugendliche immer gehört werden", sagt Claudia Kittel, Leiterin der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention.