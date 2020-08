Die Familienkassen beginnen am 7. September mit der Auszahlung des Corona-Kinderbonus. Das hat das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe mitgeteilt. In der ersten Überweisungsrunde gebe es zusätzlich zum Kindergeld die erste Rate in Höhe von 200 Euro. Weitere hundert Euro würden im Oktober ausgezahlt.