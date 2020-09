Im Zuge der massiven Hilfen in der Krise hat die Regierung auch einen Corona-Kinderbonus beschlossen. Das Geld wird von heute an von den Familienkassen überwiesen. Der Bonus in Höhe von 300 Euro pro Kind landet bei Haushalten, die kindergeldberechtigt sind.



Bezahlt wird er damit für rund 18 Millionen Kinder. "Das ist für viele Familien eine willkommene Finanzspritze", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zu der Maßnahme. "Gerade in Familien, die jeden Euro umdrehen müssen, macht der Kinderbonus die Entscheidung etwas leichter, für die Kinder doch etwas zu kaufen oder gemeinsam etwas zu unternehmen".