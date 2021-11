Am 20. September fährt Benjamin Steffens (Name von der Redaktion geändert) mit seiner dreijährigen Tochter 500 Kilometer Autobahn. Ihr Ziel: Eine Hausarztpraxis in Nordrhein-Westfalen. Dort impft Marc Gillinger (Name von der Redaktion geändert) seit ein paar Wochen bereits Kinder unter 12 gegen Corona.