Wie viele Eltern macht sie sich große Sorgen um die psychische Gesundheit ihrer Kinder - und ob sie nach Corona in Schule und Kita wieder Anschluss finden. Ihr fehlt es vor allem an konkreten Plänen und Perspektiven. Ein Lichtblick für sie: In Thüringen soll es ab Mitte April sogenannte Lolli-Tests geben, zumindest für Schulkinder. Für ihren Sohn in der ersten Klasse, der sich vor Nasen- und Rachentests fürchtet, eine Erleichterung.