Klingbeil: Unions-Zwist lähmt Corona-Politik

Seit einer knappen Woche streiten Laschet und Söder, wer von beiden als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl gehen soll. Beide seien in konstruktivem Austausch, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitagabend aus Unionskreisen. Es habe aber bisher kein abschließendes Gespräch gegeben.