Kampf gegen Corona: Weniger Blödsinn, bitte

Reiner Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, hat am Freitag im Bundesrat eine bessere Kommunikationsstrategie in der Corona-Politik angemahnt. Alle Maßnahmen müssten so sein, "dass es die Menschen noch verstehen", sagte Haseloff. "Wir brauchen Vertrauen." In Regelungen, in die Impfstoffe, in die Festlegungen, was wann wo gilt.