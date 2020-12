Corona führt uns seit Monaten ins Unbekannte, ins Dunkle. Wir lernen täglich dazu über das Virus, und doch überrascht es uns immer neu. Oder wir lassen uns überraschen. Indem wir zum Beispiel glauben, ein kurzer lockerer Sommer macht den " Bioterroristen" SARS-CoV-2 weniger aggressiv. Die Wissenschaft versucht, die aus Proteinen gebauten Zerstörungsmaschinen mit ihren Mitteln in den Griff zu bekommen; die Politik greift angesichts immer höherer Todeszahlen in Deutschland derzeit ins Leere.

Oder sagen wir, sie hat ihren Griff auf die Krise verloren. Bisher hatten Wissenschaft und Politik eine Art Arbeitsvertrag: Wissenschaftler lernen und raten , Politiker fällen auf der Grundlage der Forschungserkenntnisse ihre Entscheidungen. Expertenbasierte Demokratie, so konnte man das nennen. Aber der Pakt zwischen Virologen und Volksvertretern droht jetzt zu reißen.