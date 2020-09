In dieser Lage ist eine Ausgangsbeschränkung keine Freiheitsberaubung, sondern der Zwang zur Solidarität. Einige Bundesländer haben sie schon verhängt - nicht so total wie in Italien, wo selbst Spazierengehen verboten ist, oder wie in Frankreich, wo fast Kriegsrecht herrscht. Aber doch so, dass Unvernunft und Rücksichtslosigkeit bestraft werden können.



An diesem Wochenende entscheidet die Regierung, ob die Bewegungsfreiheit ab Montag bundesweit eingeschränkt wird. Wir stehen jetzt unter Beobachtung. Wenn wir uns nicht freiwillig zusammenreißen, drohen ab Montag weitreichende Verbote.