Was nützt die Verteilung von FFP2-Masken an Ältere und Risikogruppen noch vor Weihnachten, wenn die Apotheken wegen der Logistik fast in die Knie gehen. Und sich Senioren auf dem Land in den Dörfern ohne Bäcker und Apotheke fragen, wie sie an die Dinger kommen sollen. Oder die lange Schlange vor der einzigen im Ort scheuen.