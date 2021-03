Wer zu spät kommt: Das Corona-Versagen

Nur: Warum dauert das so lange? Bund und Länder holen, abgesehen von Pilotprojekten, die niedergelassenen Ärzte Ende März/Anfang April mit ins Boot. In dem Papier, das das Bundesgesundheitsministerium für dieses Treffen vorbereitet hat, heißt es, dass seit "Beginn dieses Jahres" darüber verhandelt wird, wie die Ärzte vergütet werden, wie sie an den Impfstoff kommen, wie sie die Impfzahlen weitermelden. Alles wichtige Dinge. Aber drei Monate für all das?