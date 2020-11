Schon längst laufen die Diskussionen, wie Weihnachten trotz allem schön werden kann - in manchen Familien vielleicht sogar zum ersten Mal. Jeder will übernächstes Jahr im Idealfall in gleicher Konstellation wieder zusammenkommen. Die Kirchengemeinde lassen sich viel einfallen, um trotzdem Gottesdienste anzubieten. Buchläden fahren die Ware aus, der Weinladen bietet Verkostung am Stehtisch draußen an, Weihnachtsmarktbuden stehen in der Stadt verteilt. Nachhilfe in Einfallsreichtum und Vernunft ist völlig unnötig. Wir haben schon längst verstanden.