Kommunen fordern flexiblere Corona-Politik

Auch der Städte- und Gemeindebund mahnte, der Inzidenzwert sollte nicht der einzige Maßstab sein. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Welt am Sonntag", auch Aspekte wie die Belastung der Krankenhäuser in der Region oder klar eingrenzbare Hotspots müssten berücksichtigt werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bevölkerung bereits auf verschärfte Corona-Regeln eingestellt. "Wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen", sagte sie am Freitag. In Hamburg wurde die Notbremse schon gezogen.