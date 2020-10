Vor allem eine Frage rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussion: Erreicht man mit Alarmismus nicht eher das Gegenteil dessen, was man erreichen will? Schalten Menschen bei zu viel Warnung irgendwann ab? "Wir sollten wissen, dass über Angst keine Regierung dauerhaft regieren kann", sagt Wolfgang Merkel. Ist also die Krisenkommunikation der Regierenden kontraproduktiv?