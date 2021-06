Den häufig geäußerten Vorwurf, der Staat habe mit dem Kurzarbeitergeld etwa der Autoindustrie hohe Dividenden beschert, ließ Altmaier nicht gelten. Das sei eine völlig falsche Sichtweise, so der Minister: "Das Kurzarbeitergeld zahlen wir ja nicht für die Unternehmen und Konzerne", sondern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die so ihren Arbeitsplatz behalten könnten. "Wenn wir Staatsgelder an Unternehmen geben, dann verbinden wir das mit dem Verbot, Dividenden zu zahlen, Boni auszuschütten." Das sei selbstverständlich.