Scholz: Wenn so leistungsfähige Volkswirtschaften wie zum Beispiel die Schweiz über Jahrzehnte gut gefahren sind mit einer höheren Besteuerung von Vermögen als das in Deutschland heute üblich ist, wenn in Deutschland all die Jahre des Wirtschaftsaufschwungs der Nachkriegszeit geprägt waren von einer solchen Steuer - dann spricht wenig dafür, dass das die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland gefährden würde.