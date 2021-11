Derzeit liegen 3.849 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, davon muss gut die Hälfte beamtet werden. Fast 1.100 Patienten wurden in der vergangenen Woche aufgenommen. Geht das so weiter, sei bundesweit das zu befürchten, was in Sachsen, Bayern und Thüringen schon heute der Fall ist: "eine akute Überlastungssituation" in den Kliniken, so Marx.