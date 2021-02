Inzidenzwert: Kretschmann greift Laschet an

NRW-Ministerpräsident Laschet hatte am Montagabend bei einer Digital-Veranstaltung des baden-württembergischen CDU-Wirtschaftsrats vor einer einseitigen Fokussierung auf Infektionszahlen gewarnt: "Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenz-Werten abmessen." Man müsse all die anderen Schäden, etwa für Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, genauso im Blick haben.