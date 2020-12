Im ZDF kündigt er nun Corona-Verschärfungen an. "So geht das nicht weiter", sagt er bei "Berlin direkt". In den Hotspots müsse "nachgesteuert" werden. "Es gibt Regionen in Deutschland, in denen die Zahlen zurückgehen. Und wir haben Regionen, in denen das nicht der Fall ist", so Kretschmer. So wie im Sommer gelockert wurde, müssten dort nun die Corona-Maßnahmen verschärft werden. Bayern habe das gerade getan. "Wir werden auch in den nächsten Tagen weiter darüber sprechen."