Die Konferenz habe vor allem das "Schutzgut" Bildung und psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Familien als wichtig erachtet, so Kretschmer. Deshalb wollen man "eine Öffnung in den Bereichen Grundschulen und Kindergärten". Wie diese Lockerungen nun umgesetzt werden, sei Sache der Länder. In "zwei oder drei" Wochen werde sich die Konferenz erneut einfinden, um die Lage neu zu bewerten.