In solchen Sammelunterkünften leben Asylsuchende auf engstem Raum - meist in Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftsduschen und Toiletten auf dem Gang. Bisher gab es unter den Asylbewerbern 32 bestätigte Corona-Infektionen an zwölf Standorten in neun Bundesländern – das ist vergleichsweise wenig, dennoch ist die Sorge der Bewohner groß.



Wie angespannt die Lage ist, zeigt sich am Beispiel von Suhl in Thüringen: Dort kam es in einer Unterkunft mit 533 Geflüchteten zu Unruhen, nachdem die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt und abgeriegelt wurde. Polizei und Wasserwerfer wurden eingesetzt, um die Lage zu beruhigen. Anscheinend waren die Anwohner nicht ausreichend informiert und glaubten, eine Massenabschiebung stehe bevor.