Leere Bar in Ischgl (Tirol).

Quelle: Jakob Gruber/APA/dpa/Archivbild

Das gesamte österreichische Bundesland Tirol wird ab Mitternacht wegen der Ausbreitung des Coronavirus unter Quarantäne gestellt. "Das bedeutet: Die Gemeinde darf nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen", teilte Tirols Landeschef Günther Platter am Mittwochabend via Facebook mit.



Zudem gebe es Einreisesperren. Der Warenverkehr sei unter bestimmten Voraussetzungen gestattet. In Tirol gibt es laut Platter bislang 474 Corona-Fälle.