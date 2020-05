"Da die Leistungsbewertung in diesem Schulhalbjahr nur eingeschränkt möglich sein wird, soll in der Regel eine Versetzung erfolgen", teilte dazu das Kultusministerium in Frankfurt am Main mit. Das gilt aber nicht uneingeschränkt für alle Schüler. Wer vor Schließung der Schulen bereits nicht die erforderliche Leistung erbracht hat, soll freiwillig wiederholen können.



Alle Schulabschlussprüfungen sollen in den kommenden Wochen stattfinden, allerdings teilweise später als ursprünglich geplant. Zudem soll der Unterricht in den Schulen in Hessen - ebenso wie in anderen Bundesländern - schrittweise und unter Auflagen wieder aufgenommen werden, vorrangig zunächst in den Abschlussklassen sowie vor dem Übergang in weiterführende Schulen.