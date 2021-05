"Wenn ich unterschiedliche Lösungsansätze und Herangehensweisen zu einer Problematik ins Rennen schicke, kann ich deren Wirkungsweise in Echtzeit untersuchen. Das ist für ein bestmögliches Ergebnis sicherlich effektiver, als wenn ich nur eine Option in der Krisenstrategie zulasse", sagt Frank Roselieb, Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. Heißt: Unterschiedliche Konzepte zum Beispiel zu Teststrategien, Ladenöffnungen oder auch zu kulturellen Veranstaltungen können zur selben Zeit an unterschiedlichen Orten gegeneinander antreten, um Erkenntnisse über ihre Wirksamkeit zu gewinnen. Wettbewerb in der Krise kann also auch bedeuten, dass am Ende alle gewinnen - zumindest an Erkenntnis, was geht und was eben nicht.