Corona-Krisenstab? Baldmöglichst, vielleicht

Noch vor der Vereidigung der neuen Regierung, vermutlich am 7. oder 8. Dezember, soll dieser Krisenstab eingesetzt werden. Bis dahin sind es noch knapp zwei Wochen. Die Corona-Infektionszahlen steigen täglich, Krankenhäuser sind am Limit. Doch egal, wen man fragt: So genau weiß momentan offenbar niemand, wann dieser Krisenstab kommt. Und wer darin sitzt.