Wolfgang Kubicki: Ja, das müsste er schon. Aber wir sind diese Woche in der Haushaltswoche, hier geht es um die finanziellen Möglichkeiten des nächsten Jahres. Wir werden uns sicher in der nächsten Sitzungswoche mit den Maßnahmen, die möglicherweise zwischen der Bundeskanzlerin und den Ländern vereinbart werden, beschäftigen. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass es mittlerweile in allen Ländern eigene Vorschläge für Corona-Schutzmaßnahmen gibt. Regional muss unterschiedlich reagiert werden, auch wenn man eine gemeinsame Basis braucht, ab welcher Inzidenzzahl welche Maßnahme ergriffen wird.