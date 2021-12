Die KMK hatte am Vortag über die aktuelle Corona-Lage an den Schulen beraten. In der vergangenen Woche waren laut Daten aus den Ländern mehr als 100.000 Corona-Infektionen bei Schülerinnen und Schülern bekannt, etwa 150.000 weitere waren in Quarantäne. Insgesamt gibt es rund elf Millionen Schüler in Deutschland.