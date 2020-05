Ein weiteres Ergebnis: Die Mehrwertsteuer für Speisen in Gaststätten wird auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt, diese Regelung soll ab dem 1. Juli gelten. Sie sei nicht so zu verstehen, dass Restaurants und gastronomische Betriebe erst im Juli wieder öffnen dürfen, twitterte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken in der Nacht. Die gesenkte Mehrwersteuer ist befristet bis zum 30. Juni 2021.