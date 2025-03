Corona aus China? BND-Informationen deuten auf Laborunfall

Corona - ein Virus, das die Welt in Atem hält - und zum Stillstand bringt.

Das Coronavirus könnte aus einem Labor im chinesischen Wuhan stammen. Entsprechende Indizien liegen nach Informationen der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) auch der Bundesregierung vor. In den vergangenen Wochen soll es dem Bericht nach mehreren Treffen zwischen Wissenschaftlern und dem Bundesnachrichtendienst (BND) gegeben haben.

Erkenntnisse möglicherweise schon seit 2020

Erste Treffen sollen laut Informationen der Zeitung bereits im vergangenen Jahr stattgefunden haben. Nicht alle Forscher seien gleichermaßen überzeugt davon, dass das Virus aus einem Labor stamme. In deutschen Geheimdienstkreisen heiße es, dass es Indizien dafür gebe, dass das Virus aus dem "Wuhan Institute of Virology" stamme.

Nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) und der "Zeit" soll der deutsche Geheimdienst (BND) bereits 2020 zu der Bewertung gekommen sein. Laut SZ sogar zu "einer Wahrscheinlichkeit von 80 bis 95 Prozent". Den Recherchen zufolge sei die Bundesregierung unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) damals darüber informiert worden. Das Kanzleramt habe sich allerdings entschieden, so die Zeitung, die Erkenntnisse unter Verschluss zu halten.

Vorerst keine Auskunft der Regierung

Die Laborthese

Schon seit Beginn der Pandemie wird immer wieder diskutiert, welchen Ursprung das Virus haben kann und wie es auf den Menschen übertragen wurde. Die bisher am stärksten vertretene Annahme ist die eines natürlichen Ursprungs, also beispielsweise vom Tier auf den Menschen.

So gibt es Indizien dafür, dass der Erreger von Wildtieren stammt, die auf dem Markt in Wuhan gehandelt wurden. Wie bei der Annahme für den Labor-Ursprung fehlen allerdings bisher eindeutige Beweise dafür - unter anderem aufgrund fehlender Bemühungen der chinesischen Behörden und der Verhinderung von Aufklärung. Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte der Tageszeitung "taz" im Januar dazu:

