Die Länder werfen dem Bund vor, dass das neue Infektionsschutzgesetz, das morgen in Bundestag endgültig verabschiedet werden soll, an ihnen vorbei erarbeitet wurde. Das Gesetz sei das "exakte Gegenteil", so Hendrik Wüst für die CDU-geführten Länder, von dem, was man wollte. Nämlich die Beibehaltung eines Basisschutzes und flexibles Reagieren, wenn die Infektionszahlen in einem Hotspot steigen.