Der SPD-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, Daniel Keller, will allerdings angesichts steigender Corona-Zahlen die verschärfte 2G-Regelung auch für Brandenburg übernehmen. Außer in Geschäften oder im Nahverkehr müssten ungeimpfte Bürger ohne eine durchgestandene Covid-Erkrankung dann massive Einschränkungen in der Öffentlichkeit hinnehmen - negative Tests würden nicht mehr ausreichen. Keller mahnte auch strengere Testpflichten in Pflegeheimen und Krankenhäusern an. Der "Märkischen Allgemeinen" zufolge will sich die Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen am Dienstag über zusätzliche Einschränkungen für Ungeimpfte verständigen.