In Stufe 3 sollen unter anderem die Kitas wieder in den Regelbetrieb wechseln und die Präsenzpflicht an Grund- und weiterführenden Schulen ausgeweitet werden. Auch Theater, Konzerte und Kino sollen wieder möglich sein und der Einstieg in die Öffnung der Gastronomie beginnen. Die Kontaktbeschränkungen sollen in den Stufen schrittweise gelockert werden.