In der Praxis werde das aber zunächst nicht viel ändern, so Lambrecht weiter. Anfangs werde es nicht genügend geimpfte Personen geben, so dass sich solche Unterscheidungen für die Wirtschaft noch nicht lohnen würden. Und je weiter die Impfungen voranschritten, desto eher würden alle Bürger zur Normalität zurückkehren: "Wir sprechen hier also nur über einen relativ kurzen Übergangszeitraum." [Die Debatte um die Impfstoff-Beschaffung war Thema bei Maybrit Ilner.]