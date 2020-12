Bundesländer verschärfen Corona-Maßnahmen

Wegen anhaltend hoher Infektionszahlen verschärfen mehrere Bundesländer ihre Corona-Beschränkungen. Das bundesweit derzeit am stärksten betroffene Sachsen will ab Montag auch Schulen, Kitas, Horte und viele Geschäfte schließen. Weitere Länder wollen vorgesehene Lockerungen vor allem an Silvester kippen. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina empfahl einen "harten Lockdow" vom 24. Dezember bis mindestens 10. Januar.